Madeirenses conquistam 8 medalhas no Masters Skyrunning World Championships

A selecção de Portugal de Skyrunning competiu no Masters Skyrunning World Championships 2026, nas disciplinas Vertical e Sky, competições que decorreram em Arêches-Beaufort, Savoie, França, nos dias 3 e 4 de Julho de 2026.

Portugal apresentou uma selecção 33 elementos, que incluiu 16 skyrunners da Madeira.

A seleção de Portugal esteve em evidência, ao conquistar 9 medalhas e a liderança da classificação de países, quando falta disputar a disciplina de Sky Ultra, no próximo dia 4 de outubro, em São Pedro do Sul, Portugal.

O resultado de Portugal teve um contributo determinante dos skyrunners madeirenses, que conquistaram um título mundial e honrosas posições de pódio, 8 medalhas das 9 conquistadas por atletas portugueses. Destaque para Leonardo Diogo que conquistou o título mundial na disciplina Vertical, no escalão M55.

Medalhas conquistadas por skyrunners da Madeira

VERTICAL Masters Skyrunning World Champions - 3 Julho 2026

3.ª F40 - Medalha de Bronze - Fabiana Gonçalves (Clube Escola do Estreito)

3.º M45 - Medalha de Bronze - Américo Caldeira (Clube Aventura da Madeira)

2.ª F45 - Medalha de Prata - Carina Góis (Ludens Clube de Machico)

3.ª F45 - Medalha de Bronze - Olívia Sousa (Clube Escola do Estreito)

1.º M55 - Medalha de Ouro - Leonardo de Sousa Diogo (Clube Aventura da Madeira)

SKY Masters Skyrunning World Champions - July 4, 2026 – Arêches, France

2.ª F40 - Medalha de Prata - Fabiana Gonçalves (Clube Escola do Estreito)

2.º M45 - Medalha de Prata - Américo Caldeira (Clube Aventura da Madeira)

3.ª F45 - Medalha de Bronze - Olívia Sousa (Clube Escola do Estreito)