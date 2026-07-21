JPP propõe elevação do Arco da Calheta à categoria de vila

O Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) apresentou hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, um projecto de Decreto Legislativo Regional que propõe a elevação da freguesia do Arco da Calheta à categoria de vila.

O partido sustenta que a localidade reúne os requisitos previstos na Lei n.º 24/2024, destacando uma população eleitoral superior a 3.000 eleitores, uma rede de serviços públicos, equipamentos de saúde, respostas sociais, estabelecimentos de ensino, associações e um tecido económico em crescimento.

Na proposta, o JPP realça ainda a relevância histórica e patrimonial da freguesia, com destaque para a Igreja Matriz de São Brás, as capelas históricas e os vestígios dos antigos engenhos de cana-de-açúcar.

Segundo o partido, a elevação do Arco da Calheta a vila representa "um acto de inteira justiça", reconhecendo o contributo da população para o desenvolvimento económico, social e cultural da Região e reforçando a identidade e o sentimento de pertença da comunidade.