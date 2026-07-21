Rafaela Rodrigues vence Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce em ilustração

A ilustradora madeirense Rafaela Rodrigues venceu o Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce, na categoria de ilustração, pelo trabalho visual da história "O dragão que tinha soluços", de Clementina Almeida, distinguida na categoria de texto, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o júri elogiou "a originalidade e a força visual" da proposta apresentada por Rafaela Rodrigues.

"Com uma linguagem gráfica muito própria, uma identidade artística distintiva e um subtil sentido de humor, a proposta de Rafaela Rodrigues sobressaiu entre as candidaturas apresentadas", afirmou o júri.

O Prémio de Literatura Infantil foi criado em 2014 por aquela empresa de retalho e tem um valor monetário de 50.000 euros a repartir em partes iguais pelos autores distinguidos nas categorias de texto e de ilustração.

Na vertente de texto, o prémio foi atribuído em maio à psicóloga clínica e autora Clementina Almeida, pela história "O dragão que tinha soluços", seguindo-se a vertente ilustração, com os candidatos a proporem um trabalho visual.

O livro ilustrado que resulta da união das duas fases do prémio é publicado habitualmente no final do ano.

De acordo com o júri da 13.ª edição deste prémio literário, "O dragão que tinha soluços" é "uma história divertida, que traz a fantasia ao quotidiano das crianças enquanto leitores, numa narrativa ritmada e bem-humorada".

Em maio, a organização explicava que a história aborda, "de forma sensível e próxima do universo infantil, as emoções e os medos que muitas crianças guardam sem conseguirem expressar".

"Através da personagem Quentinho, um dragão com soluços, e da amizade com Pedro, a narrativa explora a importância da escuta, da empatia e do acolhimento emocional", lê-se na sinopse.

Rafaela Rodrigues, madeirense, é formada em Design e Ilustração, e trabalha nestas duas áreas, além de mediação cultural.

É autora e ilustradora dos livros "O Pescador", "A Bordadeira", "O Levadeiro" e "A Fiandeira", uma coleção infantojuvenil dedicada às profissões regionais, refere a nota biográfica.

O júri da categoria de ilustração integrou os artistas João Fazenda, Madalena Matoso e António Jorge Gonçalves, Ana Isabel Valente, da Comissão Nacional para os Direitos das Crianças e Jovens, e Filipa Pimentel, do Pingo Doce.