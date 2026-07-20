Rafael Silva sobe ao pódio no Europeu de patinagem de velocidade

Portugal estreou-se da melhor forma no Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade que arrancou hoje em Cardano al Campo, em Itália.

Na pista italiana a selecção lusa festejou ao final da tarde no pódio e através do jovem madeirense Rafael Silva. O atleta do Sporting Club Santacruzense marcou presença na final dos 200 metros Dual Time Trial, no escalão de juvenis, e veio a ser o terceiro mais rápida em pista, ao completar a distância com o tempo de 19,202 segundos, garantindo assim a medalha de bronze, a primeira para Portugal nestes campeonatos, que conta com mais de 400 patinadores em representação de 17 países. O jovem patinador insular apenas foi ultrapassado na classificação final pelos espanhoís Iñaki Morales, que foi segundo (19,102), e por Pablo Hernandez (19,092) que veio a sagrar-se campeão da Europa. Nesta final referência ainda para João Mateus Rosa, do CDR Santanense, que veio a terminar no oitavo lugar final com o registo de 19,703.

De referir que neste primeiro dia oficial de competição, há ainda mais cinco madeirenses, em representação da equipa das Quinas, nas finais de 200 metros Dual Time Trial e ainda nos 5.000 metros a eliminar e a pontos.