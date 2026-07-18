Vozes infantis do Porto Santo ouviram-se pela 27.ª vez

Já decorreu a grande festa dos mais pequeninos na ilha dourada, o festival infantil de vozes que este ano celebra os 27 anos.

Numa organização da Junta de Freguesia do Porto Santo, esta edição tem 11 candidatos que representam vários estabelecimentos escolares.

Como sempre, é de salientar que todas as canções tiveram a coordenação das professoras Margarida Galvão e Nazaré Cunha, que há muitos anos abraçam este projecto infantil.

A praça do Barqueiro está quase repleta de pessoas, o que vem embelezar ainda este certame infantil na ilha dourada, perante uma noite muito agradável.