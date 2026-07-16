Porto Santo recebe acção de sensibilização sobre linguagem e desenvolvimento infantil

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil promove, amanhã, entre as 15h30 e as 18h00, no Auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, a acção de sensibilização 'Do Pensamento às Palavras – Linguagem e Funções Executivas: Processos Essenciais para a Aprendizagem'.

A iniciativa, de participação gratuita mediante inscrição prévia, dirige-se a pais, encarregados de educação, docentes, educadores, profissionais de saúde e a todos os interessados em aprofundar conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil e os factores que influenciam a aprendizagem e o sucesso escolar.

A sessão de abertura contará com a intervenção da vereadora da Câmara Municipal do Porto Santo, Mariana Vasconcelos, que dará as boas-vindas aos participantes e destacará a importância de iniciativas que promovam a saúde, a educação e o desenvolvimento infantil na comunidade porto-santense.

A acção será dinamizada por Ana Marques, terapeuta da fala, doutorada em Ciências da Cognição e da Linguagem e directora técnica do CRESCER, e por Carolina Abreu, psicóloga clínica. As especialistas irão abordar a importância da linguagem e das funções executivas no desenvolvimento das crianças, os principais sinais de alerta para a identificação precoce de dificuldades e estratégias práticas que podem ser aplicadas em casa, na escola e em contexto terapêutico.

Segundo a organização, esta iniciativa integra o plano de intervenção que o CRESCER tem vindo a desenvolver no Porto Santo, em parceria com a Fundação Nossa Senhora da Piedade, com o objectivo de aproximar a população da ilha de respostas especializadas na área do desenvolvimento infantil.

Além da prestação regular de serviços especializados, o centro refere que tem apostado numa estratégia assente na prevenção, na intervenção precoce e na capacitação da comunidade, procurando garantir um acesso mais equitativo a cuidados de saúde e desenvolvimento infantil.

O CRESCER considera que uma intervenção atempada, aliada à colaboração entre famílias, escolas, profissionais de saúde e instituições, constitui um factor determinante para promover o desenvolvimento harmonioso, a inclusão e a qualidade de vida das crianças e jovens.