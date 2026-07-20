Abóbora com mais de um metro surpreende agricultora na Ribeira Brava

Uma abóbora com cerca de 1,23 metros de comprimento está a despertar a curiosidade no Caminho da Pedra Mole, no concelho da Ribeira Brava. O exemplar pertence a Maria Cecília Teles, de 61 anos, que viu o fruto crescer muito para além do habitual.

Reformada, Maria Cecília Teles não é agricultora de profissão, mas gosta de dedicar parte do seu tempo ao cultivo da terra. "Gosto muito da terra", diz ao DIÁRIO, explicando que todos os anos faz as suas sementeiras, habitualmente em Março.

A abóbora foi, no entanto, plantada em Maio. Pouco tempo depois, Maria Cecília apercebeu-se de que estava a desenvolver-se de forma invulgar. "Reparei que estava a crescer diferente", recorda, sem imaginar que viria a atingir estas dimensões.

Apesar do tamanho impressionante, ainda não sabe quanto pesa a abóbora, uma vez que pretende deixá-la amadurecer antes de a retirar da terra. Ainda assim, acredita que o peso será significativo. "Não a consigo levantar sozinha", afirma.

Enquanto aguarda o momento ideal para a colheita, a abóbora continua a crescer e já desperta a atenção.