Festival Infantil de Vozes do Porto Santo regressa este sábado

A Praça do Barqueiro, no Porto Santo, recebe este sábado, 18 de Julho, a partir das 21h30, a 27.ª edição do Festival Infantil de Vozes do Porto Santo, uma iniciativa promovida pela Junta de Freguesia.

O espectáculo, que tem entrada gratuita, vai reunir dez jovens solistas, que subirão ao palco acompanhados por um coro constituído por cerca de 40 crianças e jovens da ilha, num evento que pretende dar destaque aos novos talentos da música.