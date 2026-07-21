Exposição '50 Anos - 50 Braguinhas' chega ao Porto Santo
A exposição itinerante '50 Anos - 50 Braguinhas' será inaugurada amanhã, 22 de Julho, às 11h30, no átrio da Câmara Municipal do Porto Santo, onde ficará patente ao público até 10 de Setembro.
Promovida pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e pela Direcção Regional de Educação, a iniciativa assinala os 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira, reunindo 50 braguinhas transformadas em obras de arte por alunos de 18 escolas da Região com ensino artístico, 33 professores e 13 artistas convidados, entre os quais Álvaro Siza Vieira, Pedro Cabrita Reis, Nini Andrade Silva e Rigo 23.
Integrada na programação do Festival aCORDE, a exposição pretende valorizar a educação artística, o património musical e a identidade madeirense, convidando o público a reflectir sobre a evolução cultural, social e económica da Região através da reinterpretação contemporânea da braguinha, um dos principais símbolos da tradição musical da Madeira.