Largo do Colégio volta a registar estacionamento em zonas proibidas

O Largo do Colégio, no Funchal, voltou este domingo a apresentar dezenas de viaturas estacionadas em locais proibidos, numa situação que dificulta a circulação pedonal e que se repete com frequência aos domingos, motivando críticas de quem passa pelo local.

Ao longo da manhã, o espaço encontrava-se praticamente ocupado por automóveis estacionados de forma irregular, tornando, em alguns pontos, quase impossível a passagem de peões pelos passeios e zonas de circulação. A situação poderá estar relacionada com a tolerância habitualmente concedida aos domingos (tolerância dominical), em virtude das celebrações religiosas na Igreja do Colégio, permitindo que muitos condutores estacionem no local durante a missa.

Contudo, a realidade altera-se por completo nos restantes dias da semana. À segunda-feira, por exemplo, qualquer viatura estacionada de forma irregular naquela zona é, regra geral, alvo de fiscalização por parte da PSP, sendo frequente a colocação de bloqueadores.

Carros bloqueados pela PSP na Praça do Município A Polícia de Segurança Pública (PSP) bloqueou, esta segunda-feira, viaturas que estavam estacionadas de forma irregular na Praça do Município, no Funchal, mesmo em frente à Câmara Municipal do Funchal.

Este é um problema recorrente que o DIÁRIO tem acompanhado ao longo dos últimos anos e que continua a motivar críticas por parte dos visitantes da baixa do Funchal.