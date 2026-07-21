IHM prevê conclusão de 27 apartamentos em São Gonçalo só em Novembro do próximo ano

A obra dos 27 apartamentos de habitação social que arrancou em São Gonçalo, no Funchal, deverá estar concluída em Novembro de 2027. A empreitada, adjudicada a 19 de Junho por 4.158 milhões de euros, acrescidos de IVA, é financiada pelo Orçamento Regional e integra a estratégia da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira para reforçar o parque habitacional público na fase pós-Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O arranque da obra foi assinalado esta terça-feira com uma visita do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, e do conselho de administração da IHM. O empreendimento incluirá habitações de tipologias T1, T2 e T3, destinadas ao regime de arrendamento.

Além deste projecto, a IHM tem em execução a construção de 35 fogos nas Courelas, no sítio da Chamorra, freguesia de Santo António, num investimento de 6,1 milhões de euros, com conclusão prevista para Dezembro do próximo ano.

A empresa pública prossegue igualmente outras iniciativas para aumentar a oferta de habitação acessível. No início do ano lançou um concurso para seleccionar uma cooperativa que irá construir pelo menos 40 fogos a custos controlados no Caminho dos Saltos, no Imaculado Coração de Maria.

Em Maio, conforme o DIÁRIO noticiou oportunamente, abriu ainda uma oferta pública, no valor máximo de 23 milhões de euros, para aquisição de edifícios ou empreendimentos habitacionais novos no concelho de Santa Cruz, estimando a compra de cerca de 80 fogos, preferencialmente nas freguesias de Gaula e Santa Cruz, para posterior atribuição em regime de arrendamento público.

Já em Junho foi adjudicada a empreitada de ampliação do Loteamento das Feiteirinhas – Fase 1, no valor de 757 mil euros, destinada à criação de 10 lotes para moradias unifamiliares T2, a disponibilizar em regime de direito de superfície.

No conjunto, a IHM prevê iniciar até ao final deste ano procedimentos que permitam a construção de mais de uma centena de novas habitações públicas acessíveis na Região.