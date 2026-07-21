PJ confirma detenção de professor por suspeitas de abuso sexual de crianças no Funchal

A Polícia Judiciária confirmou a detenção de um professor do ensino básico, de 33 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de abuso sexual de crianças, alegadamente ocorrido num estabelecimento de ensino do Funchal.

A detenção foi efectuada no dia de ontem, 20 de Julho, pelo Departamento de Investigação Criminal da Madeira, na sequência de uma investigação iniciada em Fevereiro, depois de uma denúncia apresentada ao piquete da PJ na Região.

De acordo com a informação confirmada pela Polícia Judiciária, as diligências realizadas permitiram recolher elementos probatórios considerados suficientes para que o Ministério Público do Funchal emitisse um mandado de detenção fora de flagrante delito.

No âmbito do processo foram também cumpridos mandados de busca e apreensão, tendo sido recolhidos outros elementos que, segundo a PJ, reforçam as suspeitas da prática do crime.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal do Funchal.

O detido terá sido presente esta terça-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial do Funchal, para aplicação das respectivas medidas de coacção.

A Polícia Judiciária não revelou a identidade do docente, o estabelecimento de ensino em causa, o número de alegadas vítimas ou o período em que os factos terão ocorrido.