Carlota Rodrigues participa em estágio internacional de SUP na Alemanha

A atleta madeirense Carlota Rodrigues, do Clube Naval do Funchal, participou, entre os dias 9 e 13 de Julho, num estágio internacional de Stand Up Paddle (SUP), realizado em Essen, na Alemanha, onde teve oportunidade de treinar com alguns dos principais especialistas da modalidade.

A iniciativa, organizada pela Watermen Performance Center (WPC), com o apoio da German SUP Association (GSA), decorreu nos lagos Baldeneysee e Freibad Wolfssee e foi orientada pela multicampeã Susanne Lier. O programa de treinos, concentrado entre 10 e 12 de Julho, incluiu trabalho técnico na água, preparação física e sessões de vídeo-análise, incidindo sobre arranques, entradas e saídas na areia e aperfeiçoamento da técnica de remada.

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No final da experiência, Carlota Rodrigues destacou a importância da oportunidade. "Gostei muito desta experiência na Alemanha. Foi uma oportunidade muito importante para aprender coisas novas e conhecer uma forma diferente de trabalhar", afirmou a jovem madeirense, em comunicado.

Na mesma nota fica expresso o agradecimento da atleta ao apoio recebido do Clube Naval do Funchal (CNF), da Direcção Regional de Desporto, através do Programa de Excelência Desportiva (PEP), e do Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade (IOMT), que, conforme é referido, tornaram possível a participação neste estágio internacional.