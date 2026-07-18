Nova plataforma quer reforçar colaboração na saúde infantil e apoio às famílias na Madeira

A Madeira vai passar a contar com um novo projevto dedicado à saúde infantil e à parentalidade. A PedIntegra, iniciativa criada pela pediatra Carolina Germana, será apresentada oficialmente no próximo dia 25 de Julho, no Funchal, propondo-se criar uma rede colaborativa entre profissionais de saúde, educação, instituições e famílias.

O lançamento está marcado para as 10 horas, no Sangha Cowork, nos Hotéis Dorisol, e decorrerá até ao meio-dia. A participação é gratuita, mediante inscrição, podendo ser feita presencialmente ou em formato online.

Segundo a informação divulgada pela organização, a PedIntegra nasce com o objectivo de promover uma maior articulação entre os diferentes profissionais que acompanham crianças e jovens, incentivando o trabalho multidisciplinar, a partilha de conhecimento e a disponibilização de informação de saúde baseada em evidência.

O projecto assenta em cinco áreas de actuação. A Rede pretende ligar profissionais e entidades; a Academia será dedicada à formação de profissionais de saúde e educação; a Clinic focar-se-á na prestação de cuidados pediátricos; a Aldeia promoverá iniciativas de apoio, informação e encontro para as famílias; e a Balance terá como missão fomentar o bem-estar dos profissionais e cuidadores.

Durante a sessão de apresentação serão divulgadas a estrutura do projecto, a sua visão estratégica e as primeiras iniciativas previstas, bem como as formas de participação para profissionais, instituições e famílias.

A organização refere ainda que o evento foi pensado para facilitar a participação de pais e mães, permitindo a presença de crianças no espaço. A apresentação será igualmente transmitida em direto através da Internet para os inscritos na modalidade online.