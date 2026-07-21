Greve dos Técnicos de Apoio à Infância mantém adesão de 95% no segundo dia

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas afirma que a greve dos Técnicos de Apoio à Infância (TAI) mantém, no segundo dia, uma adesão de 95%, o mesmo nível registado no primeiro dia de paralisação.

Em comunicado, a estrutura sindical considera que esta adesão demonstra a determinação dos trabalhadores em exigir uma revisão da carreira que seja "séria, responsável e verdadeiramente valorizadora" da profissão.

O sindicato critica ainda a proposta apresentada pela secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, remetida na quarta-feira, alegando que a resposta continua a ignorar as principais reivindicações dos TAI. A estrutura sindical contesta, em particular, a alteração do conteúdo funcional sugerida, considerando que esta poderá agravar a situação dos trabalhadores ao desvalorizar competências, funções e responsabilidades que considera essenciais ao funcionamento das respostas sociais e educativas.

Os Técnicos de Apoio à Infância, acrescenta o sindicato, vão manter a luta por uma carreira que reconheça o seu papel no desenvolvimento das crianças, pela dignificação das suas funções e por melhores condições de trabalho, adequadas à exigência técnica e humana da profissão.

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas reafirma, contudo, a sua disponibilidade para o diálogo, embora defenda que este deve decorrer "com seriedade, respeito e compromisso real" com a valorização dos trabalhadores.