Secretaria fala numa adesão à greve de 60% das técnicas de apoio à infância

A greve de dois dias que hoje se iniciou por parte das técnicas de apoio à infância teve uma adesão na ordem dos 60%, de acordo com os dados recolhidos pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. A governante dizia não dispor, na ocasião, dos números referentes ao período da tarde. O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA) apontava, esta manhã, para uma adesão de 95%.

Em declarações aos jornalistas, Elsa Fernandes disse respeitar a greve, mas rejeitou as críticas do sindicato promotor da paralisação quanto à falta de diálogo, assegurando que nunca foi solicitada qualquer audiência por essa estrutura sindical.

"A greve é um direito que todos nós temos, portanto relativamente a isso nada a opor", começou por afirmar a governante. No entanto, acrescentou que o sindicato acusa de falta de diálogo "quando nunca tentaram o diálogo". "Não se pode dialogar com quem não quer dialogar", reforçou.

Segundo Elsa Fernandes, durante os cerca de dez meses em que exerce funções, recebeu representantes de todos os restantes sindicatos da administração pública ligados ao setor da Educação, alguns deles em mais do que uma ocasião. "Este sindicato é o único que nunca pediu qualquer audiência", sublinhou.

A governante garantiu ainda que o Governo Regional está a cumprir os compromissos assumidos com outras estruturas sindicais, revelando que já foi elaborada uma proposta de decreto legislativo regional que responde às principais reivindicações das Técnicas de Apoio à Infância. O diploma prevê a actualização da tabela remuneratória, a revisão do conteúdo funcional da carreira e o reforço dos recursos humanos.

De acordo com secretária regional, a proposta já foi enviada aos sindicatos que assinaram o memorando de entendimento e será remetida também ao sindicato que convocou a greve. O documento deverá ser discutido em Setembro ou Outubro, após a recepção dos contributos das várias estruturas representativas.

A secretária regional adiantou ainda que está em curso o processo de contratação de mais 47 técnicas de apoio à infância, considerando que "está tudo a andar conforme tinha sido prometido pelo anterior secretário e que nós estamos a concretizar".