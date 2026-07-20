PCP manifesta apoio à greve das Técnicas de Apoio à Infância

O PCP manifestou solidariedade para com a greve das Técnicas de Apoio à Infância (TAI) da Região Autónoma da Madeira, destacando a elevada adesão à paralisação e defendendo a valorização da carreira e melhores condições de trabalho para estas profissionais.

Em comunicado, o partido saúda a participação na greve, marcada para hoje e amanhã, considerando que a mobilização demonstra a unidade das trabalhadoras na defesa dos seus direitos. Segundo os dados divulgados, a adesão ao primeiro dia da paralisação ronda os 95%.

Entre as principais reivindicações das Técnicas de Apoio à Infância estão a revisão da carreira, a valorização salarial, a redução da carga horária em função da idade, a atribuição de subsídio de risco, a abertura de concursos para ingresso na carreira e o reforço do apoio especializado às crianças com necessidades específicas.

O PCP considera que estas profissionais desempenham um papel essencial no sistema educativo e apela ao Governo Regional para que abra um processo negocial que responda às reivindicações apresentadas.