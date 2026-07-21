Saldo da dívida directa do Estado aumenta 1,9% em Junho para 322.437 ME

O saldo da dívida direta do Estado aumentou 1,9% em junho, face ao mês anterior, atingindo 322.437 milhões de euros, adiantou hoje a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

De acordo com o boletim mensal, divulgado pela entidade, para esta variação, contribuiu, essencialmente, "o aumento do saldo vivo das Obrigações do Tesouro (OT) em 4.331 milhões de euros, em resultado de uma operação sindicada no valor de 3.000 milhões de euros e dos leilões efetuados no mês".

O IGCP realçou ainda "a subida do 'outstanding' [montante em circulação] dos Bilhetes do Tesouro (BT) em 985 milhões de euros, dos Certificados de Aforro (CA) em 636 milhões de euros e dos CEDIC [Certificados Especiais de Dívida Pública de Curto Prazo] em 258 milhões de euros".

De acordo com a entidade, estas variações foram, no entanto, "parcialmente compensadas pela diminuição do saldo dos Certificados do Tesouro (CT) em 191 milhões de euros".

Já o "efeito decorrente das flutuações cambiais de dívida denominada em moeda não euro, avaliada ao câmbio do último dia de junho, levou a que o 'stock' da dívida aumentasse em cinco milhões de euros", salientou o ICGP.