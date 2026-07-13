Técnicos de Apoio à Infância marcam greve para 20 e 21 de Julho

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA) anuncia, através de um comunicado de imprensa, a greve agendada para os dias 20 e 21 de Julho dos Técnicos de Apoio à Infância (TAI).

Segundo a mesma nota, a greve resulta em resposta à "falta de valorização e à ausência de revisão da carreira criada pelo Governo Regional da Madeira".

O Sindicato explica que a carreira TAI foi instituída com o objectivo declarado de reconhecer trabalhadores não docentes que desempenham funções altamente especializadas, exigindo formação específica, responsabilidade, exigência física e intervenção direta no desenvolvimento das crianças em creche e pré-escolar. Todavia, explica, o diploma aprovado não corresponde às necessidades reais destes profissionais, criando "frustração e sentimento de abandono".

"O Governo Regional não envolveu os trabalhadores nem o Sindicato no processo de regulamentação, afastando quem conhece o terreno e quem representa estes profissionais", lê-se.

O STFPSSRA entende que existem consequência de uma carreira mal construída, criada sem ouvir os profissionais, com um diploma insuficiente desde o primeiro dia e com falta de revisão, apesar dos problemas reconhecidos. "Os TAI foram esquecidos - e continuam esquecidos."

Neste sentido, os profissionais reivindicam: a revisão da carreira, que inclui a valorização salarial, redução da carga horária, subsídio de risco e actualização do conteúdo funcional.

Alega ainda a necessidade de regulamentação das actividades de apoio à família, com definição "normativa que assegure o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e/ou depois do período diário de atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas."

Que sejam abertos concursos para ingresso de TAI, obrigatoriedade de técnicos de apoio educativo especializado "em salas com crianças com necessidades especiais, assegurando educação inclusiva, proteção e recursos humanos qualificados."

"Os TAI são parte essencial do sistema educativo: garantem segurança, cuidado, afecto e desenvolvimento das crianças e constituem o apoio direto aos Educadores de Infância", termina.