Feira Agropecuária da Madeira cresce 33% e reúne 150 expositores no Porto Moniz

A 69.ª Feira Agropecuária da Madeira está a decorrer na Santa, no concelho do Porto Moniz, com um crescimento de 33% no número de expositores face ao ano passado, reunindo cerca de 150 participantes e afirmando-se como a maior montra do sector agropecuário regional.

Organizado pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, o certame congrega agricultores, criadores de gado, apicultores, floricultores, produtores de sidra e cerveja artesanal, artesãos, empresas de transformação agrícola, fabricantes de equipamentos, associações e entidades institucionais, refletindo a diversidade e o dinamismo do setor primário madeirense.

A pecuária continua a assumir um lugar de destaque, com 176 animais em exposição, venda e leilão, entre bovinos, ovinos, caprinos, suínos, coelhos e aves, proporcionando aos visitantes um contacto directo com diferentes espécies e explorações da Região.

Além da vertente expositiva, a feira aposta na inovação tecnológica, através de demonstrações de drones aplicados à agricultura, sistemas de produção em hidroponia, apresentações de maquinaria agrícola e conferências técnicas destinadas aos profissionais do setor.

O programa inclui ainda demonstrações de tosquia, espaços dedicados à gastronomia e aos produtos regionais, artesanato, animação musical e actividades para toda a família. Entre as novidades desta edição destaca-se a entrada em funcionamento de um comboio turístico, que assegura diariamente a ligação entre o recinto da feira e a Estação Zootécnica da Madeira, permitindo aos visitantes conhecer de perto o trabalho desenvolvido naquela infraestrutura.

Criada em 1955, então sob a designação de Feira do Gado, a Feira Agropecuária da Madeira celebra este ano a sua 69.ª edição, consolidando o estatuto de um dos mais importantes eventos dedicados à agricultura e à pecuária na Região e de uma plataforma de promoção da produção local, da inovação e do desenvolvimento do mundo rural.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, tem prevista uma visita ao certame este domingo, pelas 11 horas.