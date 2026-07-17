Alunos da Escola Jaime Moniz só podem consultar notas este sábado
Resultados já estão afixados no pátio da escola, mas consulta só pode ser feita a partir de amanhã
Os resultados dos exames nacionais do ensino secundário já estão afixados na Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal, informou o conselho executivo do estabelecimento de ensino.
No entanto, as pautas só podem ser consultadas no pátio da escola a partir das 9 horas deste sábado, estando a escola excepcionalmente aberta para permitir que os alunos tenham acesso às respectivas classificações.