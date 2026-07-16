69.ª Feira Agropecuária cresce 33% e reúne 150 expositores na Santa do Porto Moniz

A 69.ª edição da Feira Agropecuária da Madeira arranca esta sexta-feira, 17 de Julho, no sítio da Santa, no concelho do Porto Moniz, reunindo cerca de 150 expositores e 176 animais, números que reforçam a dimensão daquele que é um dos mais antigos certames dedicados ao sector primário na Região. Aliás, o crescimento este ano de animais em exposição é de 33%.

A abertura oficial está marcada para as 17 horas e contará com a presença do Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, que se desloca à Madeira a convite do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel.

Segundo a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, a edição deste ano regista um crescimento de 33% no número de expositores face a 2025, passando a contar com aproximadamente 150 participantes.

Ao longo dos três dias do evento estarão representadas empresas do setor agropecuário, agricultores, artesãos, produtores de flores, apicultores, produtores de sidra e cerveja artesanal, empresas de transformação agrícola, associações ligadas ao sector e diversas entidades institucionais.

A componente pecuária mantém-se como uma das principais atracções da feira. No recinto estarão presentes 176 animais, dos quais 83 destinados a exposição, 80 para venda e 13 para leilão. Entre as espécies representadas encontram-se bovinos, ovinos, caprinos, suínos, coelhos e aves.