Feira Agropecuária da Madeira arranca hoje no Porto Moniz

A 69.ª edição da Feira Agropecuária da Madeira arranca esta tarde, no sítio da Santa, no Porto Moniz e reúne cerca de 150 expositores e 176 animais. Considerado um dos mais antigos certames dedicados ao sector primário na Região, o evento regista este ano um crescimento significativo, com mais 33% de expositores e de animais em exposição face à edição de 2025.

A abertura oficial está marcada para as 17 horas e contará com a presença do ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, que se desloca à Madeira a convite do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel.

Ao longo dos três dias da feira estarão representadas empresas do sector agropecuário, agricultores, artesãos, produtores de flores, apicultores, produtores de sidra e cerveja artesanal, empresas de transformação agrícola, associações ligadas ao sector e diversas entidades institucionais.

69.ª Feira Agropecuária cresce 33% e reúne 150 expositores na Santa do Porto Moniz A 69.ª edição da Feira Agropecuária da Madeira arranca esta sexta-feira, 17 de Julho, no sítio da Santa, no concelho do Porto Moniz, reunindo cerca de 150 expositores e 176 animais, números que reforçam a dimensão daquele que é um dos mais antigos certames dedicados ao sector primário na Região. Aliás, o crescimento este ano de animais em exposição é de 33%.

A componente pecuária volta a assumir um papel central no certame, com um total de 176 animais presentes no recinto. Destes, 83 destinam-se a exposição, 80 estarão disponíveis para venda e 13 integrarão o tradicional leilão. Entre as espécies representadas contam-se bovinos, ovinos, caprinos, suínos, coelhos e aves.

Mas há mais na agenda desta sexta-feira, 17 de Julho

09h00 - O Representante da República preside à sessão de abertura das 1ªs Jornadas da Advocacia Insular, promovidas pelo Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados (16-18 de Julho), no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

11h00 - Apresentação oficial da 39ª Semana Gastronómica de Machico, no Forte de Nossa Senhora do Amparo, em Machico.

11h00 - Reunião de trabalho, entre a Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, e o Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luis Garcia, na Assembleia Legislativa da Madeira.

11h30 - Apresentação da campanha “Noite segura, diversão garantida", que resulta de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal do Funchal e a Direcção Regional da Saúde, no Átrio dos Paços do Concelho.

12h00 - Paula Margarido preside à cerimónia de assinatura dos Contratos de Concessão de Incentivos (CCI), no Auditório da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude.

09h00 - A convite de Nuno Maciel (na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém), Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, desloca-se à Madeira Programa: 09h00 – Visita a uma embarcação de pesca (espadeiro) na Lota do Funchal; 11h30 – Visita ao Centro de Processamento da GESBA, em São Martinho; 17h00 – Abertura da 69ª Feira Agropecuária da Madeira, na Santa do Porto Moniz

Expo Porto Santo (17 a 26 de Julho) Uma delegação da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), liderada pelo presidente, Jorge Pisco, vai marcar presença, no Pavilhão Multiusos.

15h00 - Conferência de apresentação dos 'Clássicos na Magnólia' 2026, no Jardim da Quinta Magnólia.

18h00 às 21h45 - Uma iniciativa do DIÁRIO, Madeira Padel Tour (10 a 19 de Julho), nos Jardins Panorâmicos.

51.ª Volta à Madeira em bicicleta (15 - 19 de Julho) 3ª Etapa – Santana / São Vicente (Ginjas); 09:00 - Partida; 10:40 - Chegada prevista; 11:45 - Pódio (Junto à Igreja das Ginjas)

19h00 - XI Gala Manuel Passos, iniciativa da CM Machico, que visa distinguir cerca de 100 atletas residentes no concelho ou que representem clubes de Machico, no Auditório do Fórum Machico.

16h00 - Apresentação pública do projecto Madeira Conectada, da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, com presenças confirmadas: Duarte Freitas e Fernando Alfaiate (presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal), no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Festa da Juventude - 20h30 - Bruna Band; 22h00 - Mizzy Miles; 23h30 - DJ Oxy, na Baía de Câmara de Lobos.

19h00 - Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues visitam a Expo Porto Santo, no Pavilhão Multiusos - Porto Santo.

Principais acontecimentos registados no dia 17 de julho, Dia da Justiça Penal Internacional

1566 -- Morre, com 92 anos, o padre Bartolomeu de las Casas, missionário dominicano espanhol, defensor dos indígenas do Novo Mundo.

1791 - O assalto do Champ de Mars (Campo de Marte), pelo Marquês de Lafayette, restaura a ordem em Paris, França.

1834 - Lisboa estabelece o regulamento dos serviços de incêndio e cria a primeira Companhia de Bombeiros do concelho.

1859 -- Morre, com 22 anos, a rainha Dona Estefânia, mulher de D. Pedro V.

1866 - Nasce António José de Almeida, médico e político republicano, sexto Presidente da República (1919-1923), fundador e diretor do jornal República.

1877 -- É inaugurado o Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa.

1888 -- Abertura à exploração pública do troço entre Leiria e Figueira da Foz, conclusão da Linha do Oeste.

1912 -- É fundada a Federação Internacional de Atletismo Amador, em Estocolmo, Suécia, agora IAAF -- Associação Internacional das Federações de Atletismo, com sede no Mónaco.

1919 -- Nasce o ensaísta e poeta João José de Mello Cochofel Aires de Campos, fez parte do movimento neo-realista coimbrão, em Coimbra.

1936 -- Início da Guerra Civil de Espanha com a insurreição das forças instaladas em Melilla, contra o poder republicano.

1945 - II Guerra Mundial. Início da Conferência de Postdam, entre os Estados Unidos, Reino Unido e URSS, que consagra os setores de influência aliada no pós-guerra.

1947 -- Estreia profissional do ator Ruy de Carvalho, na companhia Rey Colaço-Robles Monteiro, na peça "Rapazes de Hoje", de Roger-Ferdinand.

1949 -- Independência do Laos, dentro da União Francesa.

1956 - Primeiros ataques ao Vietname dos bombardeiros norte-americanos B-52.

- O Reino Unido apresenta a proposta de constituição de uma zona de livre-câmbio, entre os países da OECE e os membros da Comunidade do Carvão e do Aço.

1959 -- Morre, com 44 anos, a cantora de jazz norte-americana Billie Holiday.

1967 -- Morre, com 40 anos, o compositor e saxofonista de jazz norte-americano John William Coltrane, autor de "Blue Train".

1969 -- A nave espacial norte-americana da NASA, Apollo 11, com os astronautas norte-americanos Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins a bordo, entra em órbita lunar.

1973 - Marcello Caetano, presidente do Governo português, decide "travar" o processo de liberalização que afirma ter encetado em 1968-1969.

1975 -- É publicada a Lei 7/75, emitida pelo Conselho da Revolução publicada no Diário do Governo nº. 163/1875 que insere disposições relativas à descolonização de Timor. No artigo 1º. O Estado Português reafirma o direito do povo de Timor à autodeterminação, com todas as suas consequências, incluindo a aceitação da sua independência.

1976 -- É homologada a anexação de Timor-Leste pela Indonésia, com base no resultado da assembleia de 31 de maio.

- Começam os Jogos Olímpicos de Montreal, no Canadá. Destaca-se a jovem ginasta romena Nadia Comaneci e Carlos Lopes obtém a medalha de prata nos 10.000 metros.

1978 -- Um túnel de 35 metros, com luz e ventilação, serve para a fuga de 124 reclusos de Vale de Judeus, em Alcoentre, considerada uma das prisões mais seguras da Europa.

- Dirigentes de sete potências industriais, G7 - Estados Unidos da América, Japão, Alemanha, França, Grã-Bretanha, Itália e Canadá - reunidos em Bona, Alemanha, interditam o tráfego aéreo aos países que se recusarem extraditar "piratas do ar".

1979 -- Sessão inaugural do primeiro Parlamento Europeu eleito por sufrágio universal direto. Pela primeira vez, uma mulher, a francesa Simone Veil, assume a presidência da instituição.

- Anastazio Somoza, ditador da Nicarágua, foge para os Estados Unidos, com a entrada das forças Sandinistas em Manágua.

1984 - Representantes dos Estados Unidos e da URSS assinam o acordo que reativa a chamada "Hot Line" entre a Casa Branca e o Kremlin.

1989 -- A Áustria pede a adesão à Comunidade Europeia.

- Restabelecimento de relações diplomáticas entre a Polónia e o Vaticano.

1990 - O Presidente iraquiano, Saddam Hussein, acusa o Kuwait de exportar petróleo bruto acima da quota estabelecida pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

1991 - Os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) concluem o acordo START para a redução de armas estratégicas nucleares em 30 por cento, em Londres, Inglaterra.

1992 - A Eslováquia proclama a soberania, consagrando a separação da Checoslováquia.

1994 - O Brasil consagra-se tetracampeão Mundial de Futebol, ao vencer a seleção da Itália 3-2 nas grandes penalidades, no estádio Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, Estados Unidos.

1995 -- Morre, com 84 anos, o automobilista argentino Juan Manuel Fangio, cinco vezes campeão do Mundo de Fórmula Um.

1996 - É criada, em Lisboa, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que reúne Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe.

- Um Boeing 747, da companhia norte-americana TWA, com destino a Paris, despenha-se ao largo de Long Island, Estados Unidos. Morrem 230 pessoas.

1998 - Cerimónia fúnebre do último da Rússia Czar Nicolau II e dos restantes membros da família Real, assassinados durante a revolução bolchevique.

2000 -- Começa, em Maputo, Moçambique, a III Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). A presidência da organização é assumida pelo Brasil.

- O mandatário do governo alemão Otto Graf Lambsdorff e o vice-secretário norte-americano do Tesouro Stuart Eizenstat, assinam, em Berlim, Alemanha, o acordo sobre as indemnizações aos ex-escravos do nazismo, após 18 meses de complicadas negociações, estão também presentes representantes de Israel, Rússia, Polónia, Ucrânia, República Checa e Bielorrússia.

2001 -- É atribuído o Grande Prémio da Crónica/Câmara de Beja da Associação Portuguesa de Escritores a Mário Cláudio, pelo livro "A Cidade no Bolso".

- Morre, com 84 anos, Katharine Graham, empresária norte-americana, presidente do jornal Washington Post durante duas décadas e Prémio Pulitzer em 1998 pela sua autobiografia "Personal History".

2002 - Patrício Silva e Pedro Gomes, professores da Faculdade de Medicina do Porto e investigadores do Instituto de Farmacologia e Terapêutica, recebem o Prémio Gulbenkian de Ciência.

2003 - É inaugurado o bloco operatório central no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.

2004 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, dá posse o XVI Governo Constitucional liderado por Pedro Santana Lopes.

- Portugal vence o Campeonato Europeu de Râguebi de Sete, em Palma de Maiorca, Espanha.

2005 - Representantes do governo indonésio e do rebelde Movimento Aceh Livre (GAM) alcançam em Helsínquia, Finlândia, um tratado de paz para a província.

- Morre, com 89 anos, Edward Richard George Heath, antigo primeiro-ministro britânico, promotor da adesão do Reino Unido à Comunidade Económica Europeia, líder do Partido Conservador (1965-1975).

- Morre, com 92 anos, Frank Deniz, guitarrista britânico de jazz originário de Cabo Verde, antigo líder da Orquestra de Dança da BBC.

2006 - Portugal passa a integrar o Scientific Committee for Antartic Research - Comité Científico Internacional de Investigação da Antártida.

-Termina a Cimeira do G8 - Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e Rússia -, em São Petersburgo, Rússia.

- Morre, com 88 anos, Mickey Spillane, escritor policial norte-americano, criador do detetive Mike Hammer.

2007 - Um avião Airbus 320, da companhia brasileira Tam, com 187 pessoas a bordo, explode ao aterrar no aeroporto de Congonhas, São Paulo, depois de se despistar e chocar com um edifício da empresa, provocando 198 mortos. Uma das vítimas é portuguesa.

- O Parlamento timorense reconhece Francisco Xavier do Amaral como primeiro Presidente da República de Timor-Leste.

- Morre, com 79 anos, a soprano norte-americana Teresa Stich-Randall, que cantou no Teatro de São Carlos, em Lisboa, nas décadas de 1960 e 1970.

2008 - O Tribunal Supremo espanhol absolve quatro dos 21 condenados por responsabilidade nos atentados de 11 de março, condenando um outro arguido que tinha sido absolvido e mantendo a absolvição de um dos suspeitos de autoria intelectual do ataque.

2010 -- A seleção nacional sénior masculina de voleibol vence pela primeira vez a Liga Europeia, derrotando a Espanha, por 3-1, na final disputada em Guadalajara, arredores de Madrid.

- Morre, com 63 anos, Bernard Giraudeau, ator francês, cineasta e escritor que contracenou com Jean Gabin e Alain Delon em "Dois Homens na Cidade" (1973), trabalhando depois com realizadores como Etore Scola, Pinoteau ou Patrice Leconte.

2011 - A seleção portuguesa de Râguebi de Sevens conquista, pela oitava vez, o título de Campeã da Europa, em Bucareste, Roménia.

- Morre, com 83 anos, o antigo ditador do Uruguai Juan Maria Bordaberry.

2013 -- Morre, com 84 anos, Mariana Diniz de Sousa, enfermeira e a primeira bastonária da Ordem dos Enfermeiros.

2014 -- Um Boeing 777 da Malaysia Airlines, que fazia a ligação entre Amesterdão e Kuala Lumpur, é abatido por um míssil no leste da Ucrânia. A queda provoca a morte de todos os 298 passageiros e tripulantes, na maioria holandeses.

- Israel lança uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza, após 10 dias de bombardeamentos aéreos, que provocam a morte a pelo menos 237 pessoas.

- Morre, com 85 anos, Luís Demmé, considerado por artistas locais como o "maior pintor macaense de sempre, em Portugal".

2015 - A atleta etíope Genzebe Dibaba estabelece um novo recorde mundial dos 1.500 metros femininos, ao correr a distância em 3.50,07 minutos na décima etapa da Liga de Diamante, em Monte Carlo, Mónaco.

2018 - Morre, com 67 anos, o médico e político João Semedo, ex-coordenador do Bloco de Esquerda.

2019 - O relatório final da comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos é aprovado por unanimidade. Os deputados concluem que o Banco de Portugal falhou na supervisão, criticam a gestão do banco público, a administração de Santos Ferreira e a falta de atenção de sucessivas tutelas e referem a responsabilidade política do Governo de José Sócrates no "período mais crítico de 2005-2008".

- O traficante de droga mexicano Joaquín Guzmán, conhecido como 'El Chapo', é condenado a prisão perpétua por um juiz federal de Nova Iorque, Estados Unidos.

- Morre, com 93 anos, o escritor italiano Andrea Camilleri, uma referência do romance policial, autor da saga do inspetor Montalbano.

2020 - O Conselho de Ministros aprova a concessão de um empréstimo de até 1.200 milhões de euros à TAP, em conformidade com a decisão da Comissão Europeia.

- Morre, com 80 anos, John Robert Lewis, congressista norte-americano, último sobrevivente do movimento de defesa dos direitos cívicos liderado por Martin Luther King Jr.

- Morre, com 96 anos, Renée Marcelle 'Zizi Jeanmaire', bailarina, cantora e atriz francesa.

2021 - Morre, com 74 anos, José Carlos Serras Gago, professor universitário e destacado membro do PS.

2022 -- Morre, com 90 anos, o general angolano Miguel N'zau Puna. Deputado e ex-dirigente da UNITA, deputado do MPLA, fundou a Tendência de Reflexão Democrática. Participou nos Acordos de Bicesse, assinados a 31 de maio de 1991, no Estoril, pelo então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, e o líder da UNITA, Jonas Savimbi, com os quais se pretendia pôr fim à guerra civil.

2023 - O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, anuncia que a Rússia suspende o acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro a partir de portos ucranianos, argumenta que os compromissos assumidos em relação à parte russa não foram cumpridos.

- Morre, com 88 anos, João Donato, pianista, cantor e compositor brasileiro, considerado um dos precursores da bossa nova, um movimento da música popular brasileira mundialmente conhecido que tem forte influência do samba 'carioca' e do jazz.

Pensamento do dia