PSD destaca papel da Expo-Porto Santo na dinamização da economia local

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira visitou ontem a Expo-Porto Santo, destacando o crescimento daquele certame e a sua importância para a dinamização da economia da ilha.

Em comunicado, a deputada Carla Rosado salientou que a edição deste ano reúne 71 empresas e 143 expositores, considerando que a iniciativa se consolidou como "um importante instrumento de promoção da actividade empresarial local e do investimento no Porto Santo".

A parlamentar enalteceu ainda a resiliência dos empresários porto-santenses perante os desafios dos últimos anos e atribuiu às políticas públicas do Governo Regional um papel relevante no apoio à recuperação económica e na criação de condições para novos investimentos.

Carla Rosado destacou igualmente a presença de empresas ligadas à economia e ao turismo do mar e às energias renováveis, defendendo que a Expo-Porto Santo contribui para atenuar a sazonalidade, ao atrair visitantes, fomentar negócios e impulsionar a economia local. O PSD aproveitou ainda para reconhecer o trabalho da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo e de todos os envolvidos na organização do evento.