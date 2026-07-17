Confederação das pequenas e médias empresas presente na Expo Porto Santo

Uma delegação da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), liderada pelo seu presidente, Jorge Pisco, participa, a partir desta sexta-feira e até 26 de Julho, na Expo Porto Santo, onde irá manter contactos com empresários presentes no certame.

A visita à Região inclui, ainda, uma agenda de reuniões institucionais no Funchal. Na segunda-feira, 20 de julho, a delegação reúne com diversas associações empresariais e com o vice-presidente da Câmara Municipal de Machico, Alberto Olim, para acompanhar o protocolo de cooperação estabelecido entre a autarquia e a CPPME. No dia seguinte, está previsto um encontro com o secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, conforme deu conta aquela entidade, em nota de imprensa.

Já no dia 24 de Julho, no Porto Santo, a confederação promove o debate 'Porto Santo – MPME, realidade e perspectivas', que contará com a participação do presidente do IDE, Manuel Ricardo Faísca, do presidente da Associação de Gastronomia (AG), José Castro, do presidente da Câmara de Comércio do Porto Santo (CF), João Molim, e do presidente da CPPME, Jorge Pisco.