José António Castro quer uma Expo Porto Santo assente na qualidade

A Expo Porto Santo 2026 foi inaugurada, ontem, no Pavilhão Multiusos do Porto Santo, marcando o arranque de mais uma edição do certame que reúne empresas, instituições e produtores locais.

O presidente da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS), José António Castro, mostrou-se satisfeito com a adesão do público no primeiro dia do evento. "Foi um sucesso logo no primeiro dia. Estava tudo programado para que houvesse este sucesso na entrada de tanto público”.", afirmou ao DIÁRIO, sublinhando que o resultado alcançado é fruto do trabalho desenvolvido pela organização. "Só há sucesso quando existe muito trabalho por trás. Estávamos à espera de uma grande afluência de pessoas neste primeiro dia da Expo", acrescentou.

Segundo José António Castro, os expositores manifestaram igualmente satisfação com o arranque do certame. "Os expositores estão visivelmente satisfeitos e as pessoas estão a gostar dos stands e dos produtos expostos." "Penso que melhorámos muito do ano passado para este ano, nomeadamente na gastronomia e no artesanato. É um evento que veio para ficar, mas com qualidade", referiu.

Sobre o futuro da iniciativa, José António Castro garantiu que o objectivo passa por privilegiar a qualidade em detrimento da dimensão. "Nós queremos crescer, mas sempre em qualidade e não em quantidade. É esse o caminho que queremos seguir", afirmou.

Relativamente ao programa de animação, destacou a aposta nos artistas da Região. "Vamos ter animação diariamente com artistas locais e regionais. Optámos por não trazer artistas de fora da Região Autónoma, porque na Madeira temos muito bons artistas", salientou.

A programação prossegue este sábado com a visita do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, e com uma conferência da Força Aérea Portuguesa, marcada para as 19h30. Um dos principais atractivos do espaço da Força Aérea é um simulador de voo de um F-16, que tem despertado grande curiosidade entre os visitantes.