Decoreve regressa hoje à Expo Porto Santo com novas tendências

Arranca hoje, no Pavilhão Multiusos, a edição de 2026 da Expo Porto Santo. O certame, que este ano antecipou o seu calendário habitual, abre as portas com lotação esgotada: são mais de 50 empresas distribuídas por 114 stands que, a partir desta sexta-feira e até ao próximo dia 26 de julho, vão dinamizar a economia da ilha dourada.

Entre as presenças mais aguardadas do tecido empresarial está, uma vez mais, a Decoreve. A marca de mobiliário e decoração já tem o seu espaço pronto para receber os visitantes, trazendo até ao Porto Santo uma selecção renovada de peças desenhadas para transformar e trazer mais harmonia e conforto aos lares madeirenses.

A diversidade volta a ser a imagem de marca da Decoreve neste arranque de feira. Quem visitar o stand da empresa a partir de hoje poderá conhecer de perto as últimas propostas em sofás, camas, mesas e colchões, além de uma linha completa de iluminação, tapeçarias, quadros e têxteis-lar.

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Com os 114 stands totalmente ocupados, as expectativas da organização para os próximos dias são elevadas, prevendo-se uma forte afluência de residentes e turistas naquele que é um dos eixos centrais da animação económica e social do Verão no Porto Santo.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

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