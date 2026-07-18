Pedro Rodrigues destaca papel da Expo Porto Santo na dinamização da economia

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visitou este sábado a Expo Porto Santo, destacando a importância do certame como um espaço de promoção da actividade económica e de valorização das empresas, instituições e associações da Região.

Durante a visita, o governante percorreu os vários espaços expositivos, contactando com empresários, comerciantes, representantes de entidades públicas, associações e visitantes, numa oportunidade para conhecer os projectos, produtos e serviços presentes na edição deste ano, salienta uma nota da SREI.

Pedro Rodrigues sublinhou que a Expo Porto Santo continua a afirmar-se como um importante instrumento de dinamização da economia local, ao promover a capacidade empresarial da ilha, incentivar o empreendedorismo e reforçar a ligação entre os diferentes agentes económicos.

A passagem pelo stand da Força Aérea Portuguesa, representada pelo Aeródromo de Manobra n.º 3 do Porto Santo, permitiu igualmente destacar o papel desempenhado por esta instituição na Região Autónoma da Madeira, em particular na ilha dourada.

Na ocasião, o secretário regional enalteceu a dedicação e o profissionalismo dos militares da Força Aérea, salientando o serviço público prestado diariamente à população, bem como o contributo para missões de interesse público, apoio operacional e resposta a situações de emergência.

Organizada pela AICTPS – Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo, a Expo Porto Santo reúne empresas, entidades públicas, associações e diversos agentes do desenvolvimento económico regional.

O certame decorre até ao próximo domingo, dia 26 de Julho, e volta a assumir-se como um dos principais momentos de promoção da actividade empresarial e económica da ilha, atraindo expositores e visitantes em torno das potencialidades do Porto Santo.