Jorge Pisco dá parabéns à AICTPS pela realização da Expo Porto Santo

O presidente da Confederação Portuguesa das Pequenas e Médias Empresas, Jorge Pisco, está no Porto santo acompanhar a Expo Porto 2026.

Jorge Pisco está muito contente do que pode constatar nesta edição da Expo realizada pela AICTPS. “Sem sombra de dúvidas é um grande iniciativa que a AICTPS está realizar (...). Este certame traz ao Porto Santo um conjunto bastante vasto de pequenos empresários. O Porto Santo tem aqui uma grande mostra do tecido empresarial, não só da ilha mas também da Madeira e continente”, vincou.

Jorge Pisco disse ainda ao DIÁRIO que realizar da Expo Porto Santo por parte da AICTPS é importante para Confederação Portuguesa das Pequenas e Médias Empresas. “É muito importante, porque sendo a AICTPS um parceiro nosso, estamos a fazer 41 nos de existência e temos um conjunto vasto de associações, ora tendo uma realização da Expo por parte da AICTPS, a sua pujança de ano para ano tem demonstrado uma grande dinâmica, penso que é bastante importante e está de parabéns o Porto Santo e os porto-santenses”.