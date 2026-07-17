Porto do Funchal reforça papel estratégico na economia regional

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, afirmou hoje que o Porto do Funchal constitui uma infra-estrutura estratégica para a autonomia económica da Madeira e garantiu que o Governo Regional vai prosseguir o investimento na modernização das infra-estruturas portuárias, na inovação tecnológica, na digitalização e na sustentabilidade ambiental.

A posição foi assumida na sessão de abertura das comemorações do Dia do Porto do Funchal, promovida ao final da tarde pela Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), na Gare Marítima da Madeira, véspera da celebração oficial da efeméride, assinalada anualmente a 18 de Julho.

Na intervenção, o governante sublinhou que o Porto do Funchal "ocupa um lugar singular na história da Madeira", acompanhando de forma permanente a evolução económica, comercial e social da Região, considerando que o percurso da infra-estrutura portuária e o da própria Madeira "foram sendo escritos em simultâneo".

José Manuel Rodrigues destacou que, apesar das profundas transformações verificadas nas últimas décadas no sector marítimo, o porto soube adaptar-se às novas exigências dos mercados, da logística, da tecnologia e da sustentabilidade, mantendo "a capacidade de garantir à Madeira uma ligação segura, regular e eficiente ao mundo".

O secretário regional defendeu que falar dos Portos da Madeira "é falar da economia regional", da segurança do abastecimento, da confiança dos investidores, da competitividade das empresas e da afirmação da Região no Atlântico, salientando igualmente o peso crescente do turismo de cruzeiros na projecção internacional do arquipélago.

No balanço da actividade, recordou que 2025 foi o melhor ano de sempre para o sector dos cruzeiros, com 746.257 passageiros, 331 escalas e 278.185 tripulantes.

Segundo adiantou, o primeiro semestre de 2026 confirma essa trajectória de crescimento, registando 457.666 passageiros, mais 18,17% do que no período homólogo, 199 escalas (+16,37%) e 168.179 tripulantes (+21,74%), números que geraram um impacto económico superior a 38,4 milhões de euros.

Para José Manuel Rodrigues, estes resultados demonstram que a Madeira consolidou a sua posição entre os principais destinos de cruzeiros do Atlântico e evidenciam a crescente importância das operações de turnaround e das pernoitas, que acrescentam valor à hotelaria, aos transportes, ao comércio e à restauração.

O governante atribuiu o desempenho alcançado à estratégia seguida pelo Governo Regional, ao investimento contínuo nas infra-estruturas, à qualidade dos serviços e ao trabalho desenvolvido pela APRAM e por toda a comunidade portuária, dirigindo uma palavra de reconhecimento aos trabalhadores, operadores, agentes de navegação, concessionários e parceiros privados.

Na parte final da intervenção, reafirmou o compromisso do executivo em continuar a preparar os Portos da Madeira para os desafios das próximas décadas, defendendo que, numa região insular, "os portos nunca são apenas equipamentos logísticos", mas antes infra-estruturas essenciais para a autonomia económica e para a competitividade da Região.

O Dia do Porto do Funchal é celebrado a 18 de Julho e evoca dois momentos marcantes da história da infra-estrutura: a autorização régia para a exploração do porto, concedida em 1756 por D. José I, e a inauguração, em 1962, da ampliação do molhe da Pontinha, obra que definiu a configuração atual do cais sul. Ao longo de mais de dois séculos e meio, o Porto do Funchal desempenhou um papel determinante no abastecimento da Madeira, nas ligações marítimas internacionais, na emigração madeirense e, mais recentemente, na afirmação da Região como um dos principais destinos de cruzeiros do Atlântico, assumindo-se como um dos motores do desenvolvimento económico regional.

As comemorações prosseguem este sábado, 18 de Julho, com a realização da Milha do Dia do Porto do Funchal, iniciativa promovida pela APRAM em parceria com a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira. A prova assinala o Dia do Porto do Funchal e integra os Campeonatos Regionais de Milha em Estrada de 2026.