"Estes resultados confirmam a consistência da recuperação do mercado de trabalho na Madeira e consecutiva descida do desemprego registado, a redução da procura de emprego e o aumento mensal das colocações mostram uma dinâmica positiva, construída com políticas públicas activas, proximidade às empresas e acompanhamento das pessoas que procuram emprego", reage a a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, aos números do desemprego.

Desemprego cai 10,7% na Madeira Face a Maio, o número de desempregados recuou 6,8%, reforçando a tendência de melhoria do mercado de trabalho

Não obstante os bons resultados que colocam a região na linha da frente do todo nacional, a governante relembra que em matéria de políticas públicas activas de emprego “o Governo Regional não se fica pela redução do desemprego".

"Com igual prioridade, aposta numa estratégia reforçada de valorização do emprego, assente na qualificação, na melhoria salarial, na segurança contratual e na adequação do perfil dos trabalhadores à procura empresarial. Os números são muito positivos, mas o objectivo do Governo Regional é continuar a trabalhar para que mais emprego signifique também melhor emprego, mais oportunidades para os jovens e respostas mais eficazes para quem ainda enfrenta dificuldades de integração no mercado de trabalho", realça.