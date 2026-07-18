Laura e Inês Ferreira desafiam mais mulheres a entrar no automobilismo

Laura Ferreira deverá ser a piloto da única equipa exclusivamente feminina à partida da edição deste ano do Rali da Madeira, assumindo a participação como um motivo de orgulho e aproveitando a ocasião para lançar um apelo à entrada de mais mulheres no automobilismo.

"É motivo de orgulho, mas queremos ter mais mulheres ao volante. Temos de chamar mais mulheres para este desporto", afirmou a piloto de 27 anos, que volta a competir ao lado da irmã Inês Ferreira, sua navegadora.

Quanto aos objectivos para a prova, Laura Ferreira mantém uma abordagem prudente, tendo em conta as exigências do traçado madeirense. "São os mesmos de sempre: tentar chegar ao final conseguindo superar-nos em cada uma das classificativas. Num rali com as características deste, mais extenso e com classificativas mais longas, já é uma conquista chegar à meta", sublinhou em declarações reproduzidas pela organização.

A piloto adiantou ainda que a preparação tem sido orientada para enfrentar uma das marcas habituais da competição. "Estamos a fazer o 'trabalho de casa' e a preparar-nos bem, sobretudo para o calor que costuma estar durante o evento", acrescentou.

O percurso de Laura Ferreira no automobilismo começou em 2023, ao volante de um Toyota Yaris. No ano seguinte, participou em várias provas de rampas e alinhou em dois ralis com a mesma viatura. Em 2025 deu o salto para um Renault Clio Rally5, contando já com a irmã Inês como navegadora.

A presença de Inês Ferreira mereceu, na altura, especial atenção, uma vez que, sendo menor de idade, necessitou de uma autorização excepcional da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting para obter licença desportiva.

Em 2026, Laura Ferreira já participou nos ralis de São Vicente, Ribeira Brava e Calheta, ocupando actualmente a 10.ª posição do Troféu Eng.º Rafael Costa.

Agora, a dupla prepara-se para enfrentar aquele que é considerado um dos maiores desafios do automobilismo nacional, procurando concluir a prova e continuar a afirmar o nome das mulheres nas estradas do Rali da Madeira.