Nuno Ferreira aponta ao pódio das duas rodas motrizes

Nuno Ferreira parte para o Rali da Madeira com a ambição de discutir os lugares cimeiros da categoria de duas rodas motrizes, naquela que considera ser uma época marcada pela aprendizagem e pela evolução ao volante do Lancia Ypsilon Rally4.

O piloto, de 42 anos, afirma que o objectivo passa por dar continuidade ao crescimento demonstrado ao longo da temporada e lutar por um lugar no pódio da categoria.

"Esta é uma época de aprendizagem e na qual temos vindo a evoluir, a tornar-nos mais competitivos. Neste rali queremos manter essa evolução e tentar lutar pelo pódio da categoria", refere.

Ciente das dificuldades da prova, Nuno Ferreira destaca as características únicas do Rali da Madeira, onde as rápidas alterações das condições meteorológicas podem influenciar o desenrolar da competição.

"É uma prova muito especial, que nos exige uma outra postura e que não vai ser fácil. Graças ao excelente trabalho da equipa, o carro e nós estamos aptos para aguentar a exigência. É um rali com a particularidade de as condições climatéricas poderem mudar rapidamente, podendo ser uma lotaria. Esperemos que seja igual para todos" Nuno Ferreira

Nuno Ferreira estreou-se nos ralis em 2014, ao volante de um Ford Sierra RS Cosworth, viatura que utilizou até 2016. No ano seguinte passou para um Ford Escort RS Cosworth e, em 2019, adquiriu um Renault Clio R3T, modelo com que competiu até ao final da época passada, alternando pontualmente com o Escort.

Ao longo do percurso somou vários pódios no respetivo escalão e, em 2026, iniciou uma nova etapa ao volante do Lancia Ypsilon Rally4, com o qual tem alcançado resultados consistentes. À entrada para o Rali da Madeira ocupa o terceiro lugar do Campeonato da Madeira de Ralis na classificação reservada aos concorrentes de duas rodas motrizes, procurando agora reforçar essa posição numa das provas mais emblemáticas do calendário regional.