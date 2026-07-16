Paulo Mendes encara a edição deste ano do Rali da Madeira com o objectivo de superar o resultado alcançado na temporada passada, privilegiando, acima de tudo, uma chegada ao fim sem contratempos e uma prestação consistente ao volante do Porsche 992 GT3.

O piloto madeirense, de 62 anos, afirma que parte para a prova "como sempre, a tentar chegar ao final, a divertir-se e a tentar fazer o melhor resultado possível", assumindo a ambição de melhorar a participação de 2025, ano em que a corrida "não correu bem".

A introdução de novas classificativas representa, contudo, um desafio acrescido. Paulo Mendes explica que o percurso renovado obrigou a um trabalho técnico mais intenso na preparação da viatura, que recebeu um kit específico para ralis. "Ainda estamos em fase de ajustes de componentes muito específicos. Ainda não notei grandes diferenças, mas a frente está muito mais segura", refere.

As condições meteorológicas voltam a ser uma das principais incógnitas para o piloto, sobretudo devido às limitações na escolha de pneus para este tipo de automóvel. "Esperemos que o clima colabore para não termos o eterno problema da escolha de pneus. Para estas viaturas só existem pneus moles ou duros. Não há intermédios", salienta.

Paulo Mendes estreou-se nos ralis em 2014, ao volante de um Porsche 997 GT3, conciliando desde então a participação em provas de estrada com rampas. Em 2021 e 2023 conquistou o título da classe RGT no Campeonato de Ralis Coral da Madeira.

Em 2024 estreou o actual Porsche 992 GT3, tornando-se o primeiro piloto na Europa a competir em ralis com este modelo. Na época passada terminou o campeonato madeirense na segunda posição do respectivo grupo e, em 2026, participou apenas no Rali da Calheta, antes de regressar agora à principal prova automobilística da região.