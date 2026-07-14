Cartaz do Rali da Madeira revelado

Já é conhecido o cartaz da próxima edição do Rali da Madeira, prova organizada pelo Club Sports da Madeira que em 2026 terá lugar entre os dias 30 de Julho e 1 de Agosto.

O poster do evento segue a linha dos das edições anteriores e, elaborado pelo escultor Ricardo Veloza, ostenta uma imagem estilizada do Citroën C3 Rally2 com que o jovem espanhol Diego Ruiloba, fazendo equipa com Angel Vela, venceu a última edição do rali após um intenso despique com o madeirense João Silva em Toyota GR Rally2.

O Rali da Madeira apresenta em 2026 algumas alterações em relação ao passado recente e uma delas é a mudança do centro operacional do evento para a Gare Marítima do Porto do Funchal na Pontinha. Nessas instalações funcionarão o secretariado, a direção de prova, o colégio de comissários desportivos e a sala de resultados. O parque de assistência, assim como a sala de imprensa, mantêm a sua anterior localização, na Avenida Sá Carneiro.