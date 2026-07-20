Desemprego cai 10,7% na Madeira

O desemprego registado na Região Autónoma da Madeira voltou a apresentar uma evolução positiva em Junho, quer na comparação com o período homólogo, quer face ao mês anterior, de acordo com os dados revelados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). No final do mês estavam inscritos 4.998 desempregados, menos 600 do que em Junho de 2025, o que representa uma redução homóloga de 10,7%. Este desempenho coloca a Madeira como a segunda região do País com a maior descida homóloga do desemprego, apenas atrás do Norte (-14,3%), quando em Maio ocupava a terceira posição, atrás do Norte e dos Açores.

Também os restantes indicadores apresentam, na maioria, uma evolução favorável face ao mesmo mês do ano passado. As ofertas de emprego por satisfazer aumentaram de 425 para 445, um crescimento de 4,7%, enquanto o número de desempregados inscritos ao longo do mês caiu de 667 para 567, menos 100 pessoas (-15,0%). Em sentido contrário, as ofertas de emprego recebidas diminuíram de 199 para 148, uma quebra de 25,6%, e as colocações efectuadas passaram de 126 para 100, menos 20,6%.

Maio: desemprego recua 6,8%

Na comparação mensal, a Madeira registou igualmente uma evolução favorável. Entre Maio e Junho, o número de desempregados inscritos diminuiu de 5.360 para 4.998, menos 362 pessoas, o equivalente a uma redução de 6,8%, acima da média nacional (-3,7%). A Região registou mesmo a segunda maior descida mensal do País, apenas superada pelo Algarve.

Ao longo do mês foram ainda inscritos 567 desempregados, menos 42 do que em Maio (-6,9%). As ofertas de emprego por satisfazer baixaram ligeiramente de 447 para 445 (-0,4%) e as ofertas recebidas recuaram de 162 para 148 (-8,6%). Em contrapartida, as colocações aumentaram de 81 para 100, mais 19 colocações, o que corresponde a um crescimento mensal de 23,5%, o melhor indicador da evolução do mercado de trabalho regional entre os dois meses.