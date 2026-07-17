'Francisco Franco' abre hoje para os alunos verem resultados dos exames
A Escola Secundária de Francisco Franco está excepcionalmente aberta durante o dia de hoje, entre as 8 e as 18 horas, para que os alunos possam consultar as pautas com os resultados dos exames nacionais que se encontram afixados no hall de entrada do estabelecimento
"Os ficheiros com os resultados dos exames foram comunicados ontem às 20h42 ao Conselho Executivo que, de imediato, estabeleceu todas as diligências para tornar públicas as classificações com a maior celeridade possível", explica a direcção.
Ainda assim, é de realçar que vários estudantes têm a classificação suspensa, sobretudo na disciplina de Português.
Na Secundária de Francisco Franco foram realizados 2.108 exames, dos quais 1.410 por alunos internos.