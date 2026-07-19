CDS defende reforço da produção pecuária regional e valorização dos agricultores

O CDS Madeira marcou presença na Feira do Gado do Porto Moniz, tendo reafirmado a importância de valorizar a produção regional, apoiar os agricultores e produtores madeirenses e continuar a criar condições para o crescimento do sector pecuário na Região.

Durante a visita, o presidente da Juventude Popular da Madeira, Leandro Silva, defendeu que a Madeira deve continuar a apostar na valorização dos seus produtos e na criação de mecanismos que permitam aumentar a capacidade produtiva regional, reduzindo dependências externas e aproveitando o potencial já existente. "É fundamental continuarmos a valorizar o que é nosso, os nossos agricultores e os nossos produtores. A Madeira tem capacidade, tem conhecimento e tem condições para produzir mais", afirmou, defendendo a criação de mais incentivos para que a produção regional, nomeadamente a pecuária, cresça e responda às necessidades da população.

O dirigente do CDS destacou o potencial de crescimento em áreas específicas da pecuária, apontando a produção avícola como um exemplo onde a Região já dispõe de capacidade instalada para aumentar significativamente a produção. "Temos sectores onde existe capacidade industrial já instalada e onde podemos ambicionar uma maior autonomia, como é o caso da produção de frango. Aumentar a produção regional significa valorizar os nossos produtores, criar riqueza na Região e garantir maior segurança e sustentabilidade no abastecimento", referiu.

Leandro Silva recordou que, há cerca de um ano, o CDS Madeira já tinha marcado presença naquela mesma feira defendendo que o regresso do gado à serra fosse feito de forma ordenada, aproveitando o papel dos animais na gestão do território e na prevenção de incêndios rurais. Segundo o dirigente, essa proposta começa agora a concretizar-se, com animais presentes em zonas de corta-fogo, contribuindo para a redução de combustível vegetal e para a prevenção de incêndios, um caminho que, disse, deve continuar a ser desenvolvido e aperfeiçoado.

Para o CDS Madeira, o apoio aos sectores agrícola e pecuário representa uma aposta estratégica no futuro da Região, pela sua importância económica, ambiental e social. Leandro Silva concluiu a intervenção reafirmando o compromisso do partido junto do sector: "O CDS fala e cumpre. Quando apresentamos propostas, fazemos isso porque conhecemos os problemas e procuramos soluções concretas. Continuaremos a lutar pelos agricultores, pelos produtores e por todos aqueles que mantêm viva a nossa economia rural".

Em comunicado, o CDS Madeira reafirma o compromisso de continuar a defender uma agricultura e uma pecuária mais fortes, modernas e sustentáveis, capazes de valorizar os produtos regionais e reforçar a capacidade produtiva da Madeira.