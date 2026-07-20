Portugal desce ao sétimo lugar do ranking da FIFA, campeã mundial Espanha sobe à liderança

Portugal desceu do quinto para o sétimo lugar do ranking da FIFA, que foi divulgado hoje e passou a ser liderado pela Espanha, ao ultrapassar a Argentina, após a vitória sobre os sul-americanos na final do Mundial2026.

A seleção portuguesa, eliminada pelos espanhóis nos oitavos de final do Campeonato do Mundo organizado por Estados Unidos, México e Canadá, caiu duas posições na hierarquia da FIFA relativamente à última atualização, de 11 de junho, precisamente quando se iniciou a fase final da mais importante competição de seleções.

O conjunto luso foi ultrapassado por Brasil e Marrocos, que subiram ao quinto e sexto lugares, respetivamente, sendo que a última vez que a equipa das 'quinas' tinha ocupado o sétimo posto remonta a abril de 2025.

A Espanha subiu ao topo da classificação, depois de no domingo se ter imposto à Argentina na final do Mundial2026, por 1-0, após prolongamento, relegando os vencedores da edição anterior para o segundo posto, à frente da França e da Inglaterra, terceira e quarta posicionadas, respetivamente, e que terminaram a competição nas posições inversas.

Entre as seleções mais bem colocadas no ranking do organismo regulador do futebol mundial registou-se ainda a troca de lugares entre Bélgica (oitava) e Países Baixos (nonos), enquanto a Alemanha, eliminada pelo Paraguai nos 16 avos de final do Mundial, deixou de integrar o top 10, no qual entrou o México, um dos anfitriões da competição, precisamente para ocupar a 10.ª posição.

Cabo Verde, que disputou pela primeira vez a fase final do Campeonato do Mundo e foi uma das principais surpresas da edição de 2026, ao atingir os 16 avos de final, subiu três lugares, para o 63.º, mantendo-se como o segundo melhor país lusófono, atrás do Brasil, mas à frente de Angola (87.ª), Moçambique (103.º), Guiné-Bissau (132.ª), Macau (193.º), São Tomé e Príncipe (195.º) e Timor-Leste (201.º).