DTIM promove webinar sobre o AI Act e o seu impacto no ecossistema digital

A Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira (DTIM) promove, no próximo dia 15 de Julho, às 20 horas, mais uma sessão da série de Webinar sobre IA, dedicada ao tema 'AI Act(ion) – Oportunidades e desafios para o ecossistema digital'.

A sessão contará com a participação de Magda Cocco e Iakovina Kindylidi, especialistas da Vieira de Almeida (VdA), uma das mais prestigiadas sociedades de advogados em Portugal, com reconhecida experiência nas áreas da transformação digital, regulação tecnológica e Inteligência Artificial.

Num contexto em que a União Europeia avança com a implementação do AI Act, o primeiro quadro regulatório abrangente para a Inteligência Artificial, este webinar pretende esclarecer as principais implicações da nova legislação para cidadãos, empresas e organizações. As convidadas irão abordar, de forma prática e acessível, os desafios e oportunidades decorrentes deste novo enquadramento legal, contribuindo para uma melhor compreensão das exigências e impactos da regulamentação europeia.

Com experiência direta em processos de regulação internacional e no acompanhamento da evolução legislativa europeia nesta área, as especialistas irão partilhar conhecimento estratégico sobre a aplicação prática do AI Act, promovendo uma reflexão informada sobre o futuro da inovação digital na Europa.

A iniciativa decorre em formato online e de participação gratuita, incluindo um momento final dedicado às perguntas e interação com os participantes.

Esta será a sétima de oito sessões que integram a série #WebinarIA, uma iniciativa da DTIM que tem reunido especialistas nacionais e internacionais para debater temas centrais da transformação digital e da Inteligência Artificial.

Os interessados poderão efetuar a sua inscrição através do portal da DTIM, em www.dtim.pt.