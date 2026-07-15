Empresas portuguesas entre as que mais se atrasam nos pagamentos

Apenas 20,2% das empresas portuguesas cumprem os prazos de pagamento acordados com os fornecedores, colocando Portugal no penúltimo lugar entre 37 países analisados num estudo internacional divulgado hoje pela Informa D&B.

De acordo com a 12.ª edição do estudo sobre o comportamento de pagamento das empresas em Portugal, relativo a maio, 65,2% das empresas pagam com atraso até 30 dias, 9% atrasam-se entre 30 e 90 dias e 5,6% demoram mais de 90 dias a regularizar os pagamentos.

O relatório internacional, referente a dezembro de 2025 e que abrange 37 países, colocou Portugal na penúltima posição do 'ranking', apenas com a Bulgária em pior situação.

A Informa D&B sublinhou que Portugal se está a afastar da média da União Europeia (UE) neste indicador.

Após a transposição da Diretiva Europeia de Pagamentos em 2013, a percentagem de empresas cumpridoras na UE subiu para 52% no final de 2025, o que representa uma diferença de 32 pontos percentuais face a Portugal, a maior de sempre.

Por setores, o grossista apresenta o menor atraso médio, de 19 dias, enquanto o alojamento e restauração regista o maior atraso médio, de 30 dias, sendo também o setor com menor percentagem de empresas cumpridoras, apenas 11%.

O estudo revelou ainda que as grandes empresas são as que menos cumprem os prazos, com apenas 4% a pagar dentro do tempo acordado.

No entanto, as grandes empresas são as que têm também uma menor incidência de atrasos significativos, o que sugere um comportamento de pagamento mais previsível e com menor risco de incumprimento grave.

Segundo o indicador de Risco Delinquency da Informa D&B, cerca de 66 mil empresas, equivalentes a 12% do tecido empresarial, apresentam risco de registarem atrasos superiores a 90 dias junto de pelo menos um credor.

Este número aumentou significativamente face ao ano anterior, quando eram identificadas 43 mil empresas nessa situação.

O universo analisado inclui empresas ativas em 05 de maio de 2026 com indicador de pagamentos, sendo o Paydex o indicador estatístico utilizado pela Dun & Bradstreet para medir o número médio de dias de atraso relativamente aos prazos acordados com fornecedores.