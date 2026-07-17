ACIF promove conferência sobre cibersegurança e impacto nas PME

A ACIF-CCIM promove, na próxima segunda-feira, 20 de Julho, uma conferência dedicada ao tema 'Novo Regime Jurídico da Cibersegurança e Impacto nas PMEs', numa iniciativa organizada em parceria com a Apus Trust, que decorrerá entre as 14h30 e as 16h30, nas instalações da associação, no Funchal.

O evento pretende esclarecer empresários, gestores e especialistas sobre as implicações do novo Regime Jurídico da Cibersegurança, resultante da transposição da directiva europeia NIS2 para a legislação portuguesa, abordando temas como a gestão de riscos, a resiliência dos sistemas de informação e as novas obrigações das empresas em matéria de cibersegurança e proteção de dados.

O programa inclui intervenções do presidente da ACIF, António Jardim Fernandes, e do CEO da Apus Trust, Vitorino Gouveia, além de um exercício prático destinado a avaliar o grau de conformidade das organizações com o novo enquadramento legal.