ACIF apresenta resultados do projecto europeu TWINNEDbySTARS

A ACIF – CCIM realiza amanhã, dia 15 de Julho, a sessão pública de apresentação e avaliação dos resultados do projecto europeu TWINNEDbySTARS, que terá lugar na sua sede.

Co-financiado pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (EMFAF) e coordenado pela Universidade de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), o projecto TWINNEDbySTARS promove a cooperação entre os Açores, Canárias, Madeira e Martinica, com o objectivo de reforçar o ecoturismo marítimo e o desenvolvimento de produtos turísticos inovadores ligados ao astroturismo e à economia azul.

A sessão pública decorre no âmbito da Reunião Final do Consórcio TWINNEDbySTARS, que reúne na Madeira todos os parceiros do projecto, e será uma oportunidade para apresentar os principais resultados alcançados, bem como os dois produtos turísticos desenvolvidos: Atlantic Starlight Adventures e Atlantic Onboard Internships.