10 tenistas madeirenses disputam Campeonato Nacional de Sub-12 no Jamor

O Campeonato Nacional de Sub-12 decorre entre os dias 27 de Junho e 4 de Julho, no Complexo de Ténis do Jamor, reunindo os melhores jovens tenistas nacionais, e contará com a participação de 10 atletas madeirenses.

A competição arranca este sábado com a fase de qualificação, na qual cinco representantes da Madeira vão tentar garantir um lugar no quadro principal. No sector masculino entram em acção Daniel Neves e Yuri Dias, enquanto no feminino competem Lara Marques, Maria Caldeira e Valentine Ojkic.

Já com presença assegurada no quadro principal, que tem início na próxima segunda-feira, estão Mário Nascimento e Tomás Velosa, no quadro masculino, e Emily Real, Gabriela Morna e Leonor Ramos, no feminino.