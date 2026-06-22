Caniçal recebe Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco entre 10 e 12 de Julho

Entre os dias 10 e 12 de Julho, realiza-se a IX edição do Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco, no Caniçal, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Machico que combina gastronomia, cultura e animação musical.

Ao longo de três dias, residentes e visitantes terão a oportunidade de degustar algumas das especialidades ligadas ao mar, num certame que pretende valorizar os produtos locais e a tradição piscatória do Caniçal, ao mesmo tempo que dinamiza a economia e promove a freguesia como destino turístico e cultural.

O programa arranca na sexta-feira, dia 10 de Julho, pelas 19h30, com a abertura oficial do festival e a aXtuação da Banda Municipal de Machico. Seguem-se as aXtuações do Grupo de Folclore do Caniçal, da banda De Passagem e do cantor José Malhoa. A noite prolonga-se com a animação dos DJs Petter Nunez e Amériko Nunez.

No sábado, 11 de julho, sobem ao palco os Machetes de Machim, A Fitness Team, Leonardo Sousa e Márcio Amaro, terminando a noite com a aCtuação do DJ Sil.

Já no domingo, último dia do evento, o programa inclui a participação dos Grupos de Cantares e Cordofones da Associação Filha do Barqueiro, da Montereal Band e de Roni de Melo, encerrando com o DJ Ricardo Nunes.