Emily Real avança para os quartos de final do Campeonato Nacional de Sub-12

Emily Real garantiu esta terça-feira a qualificação para os quartos de final do Campeonato Nacional de Sub-12, ao vencer Manuela Bueno por 6-4 e 6-2, no Complexo de Ténis do Jamor.

A atleta do Roberto Costa TC vai defrontar Maria Martins, segunda cabeça de série da competição, na disputa por um lugar nas meias-finais.

Esta quinta-feira, Gabriela Morna poderá juntar-se à colega de clube nos quartos de final. A tenista disputa os oitavos de final frente a Ana Miguel Alvarenga, num encontro agendado para as 9h30.

No quadro masculino de singulares, Tomás Velosa joga os oitavos de final frente a Filipe Paes, num encontro com início previsto para não antes das 11h00.

Na variante de pares femininos, Gabriela Morna e Emily Real qualificaram-se também para os quartos de final, depois de vencerem Alexandra Cordeiro e Alice Silva por duplo 6-4. Na próxima ronda, defrontam Mafalda Palma e Inês Rodrigues, segundas cabeças de série, num encontro marcado para as 14h30.

Leonor Ramos e Valentina Ojkic ficaram pelo caminho na prova de pares, ao perderem frente a Ana Miguel Alvarenga e Maria Clara Ares, oitavas cabeças de série, pelos parciais de 6-2 e 6-1.

Nos pares masculinos, Tomás Velosa e Augusto Jorge venceram Vicente Silva e Tiago Fernandes por 6-4 e 6-3, garantindo o apuramento para os quartos de final.

Na competição de pares mistos, Gabriela Morna e Lourenço Manuel venceram Valentina Ojkic e Afonso Bernardo por 6-2 e 6-2. Emily Real e Santiago Salvador, sétimos cabeças de série, eliminaram Carolina Mota e Guilherme Claro, enquanto Tomás Velosa e Yara Milkovic, terceiros cabeças de série, também seguiram em frente e asseguraram um lugar nos oitavos de final.