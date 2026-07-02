Protecção Civil alerta para tempo quente e risco de incêndio rural na Madeira

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC, IP-RAM) alertou esta quinta-feira para a continuação do tempo quente e seco na Madeira nos próximos dias, situação que aumenta o risco de incêndio rural e poderá prolongar-se até meados da próxima semana.

Segundo o aviso à população emitido pelo organismo, prevê-se uma ligeira subida das temperaturas máximas na sexta-feira, com valores entre os 26 e os 30 graus Celsius, sobretudo na Costa Sul e nas regiões montanhosas da ilha da Madeira. As temperaturas mínimas deverão manter-se próximas dos 20 graus em todo o arquipélago.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para tempo quente em toda a Região Autónoma da Madeira, estando previsto o agravamento para aviso laranja nas regiões montanhosas a partir de sexta-feira. A Protecção Civil destaca ainda a persistência de baixos valores de humidade relativa do ar nas zonas montanhosas.

Regiões montanhosas da Madeira com aviso laranja devido ao calor O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo de tempo quente na costa Norte e Sul da Madeira e no Porto Santo emitido, ontem, e elevou para aviso laranja as regiões montanhosas da ilha da Madeira.

Entre os efeitos expectáveis desta situação meteorológica estão a ocorrência de incêndios rurais, o aumento da sensação de calor e o risco de desidratação e stress térmico.

Perante este cenário, o SRPC recomenda a adopção de medidas de prevenção e precaução, lembrando que, com risco elevado de incêndio florestal, é proibida a realização de fogueiras, queimadas e queimas em qualquer local, bem como a utilização dos fogareiros existentes nas zonas de lazer situadas em áreas florestais das regiões montanhosas.

A Protecção Civil aconselha ainda a evitar, em espaço rural, a utilização de equipamentos susceptíveis de provocar faíscas, como motorroçadoras, motosserras, rebarbadoras ou máquinas de soldar, bem como a prática de campismo em áreas florestais.

Aos utilizadores dos percursos pedestres classificados é também recomendado especial cuidado devido ao aumento do risco de desidratação e insolação provocado pelas temperaturas elevadas.