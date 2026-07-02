Risco de incêndio sobe na Madeira para o "Máximo" já no sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgou as actualizações de previsão do Índice de Risco de Incêndio Florestal (FWI) para a Madeira e Porto Santo, mostrando uma tendência de agravamento ao longo dos próximos três dias, acompanhando aliás a previsão e respectivo avisos amarelo e laranja para tempo quente.

Para hoje, 2 de Julho, o Porto Santo regista a classe elevado (laranja), o valor mais alto do dia em todo o arquipélago, acompanhado da zona mais a Este da Madeira e, também, parte das zonas montanhosas. Mas, para já, predomina a classe moderado (amarelo) na generalidade dos concelhos.

Amanhã, 3 de Julho, o risco agrava-se no interior da ilha da Madeira, surgindo um ponto em classe muito elevado (vermelho) na região montanhosa central e mais virada a sul, e outro em elevado (laranja) na zona centro da zona montanhosa, mais virada a oeste. O resto da ilha mantém-se maioritariamente em moderado (amarelo), com um ponto agora reduzido (verde) no norte, mais precisamente em Santana. Porto Santo desce para moderado (amarelo).

Depois de amanhã, sábado, 4 de Julho, ou seja dentro de 48 horas, será o dia de maior risco previsto. Regista-se um ponto em classe máximo (roxo), a mais grave da escala, na zona central montanhosa da ilha da Madeira, acompanhado por outro ponto em muito elevado (vermelho) na mesma região mais mais no centro-oeste. As restantes áreas da Madeira mantêm-se em moderado (amarelo), com um ponto em reduzido (verde) no norte (Santana). Porto Santo permanecerá em moderado (amarelo).