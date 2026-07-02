Aviso amarelo e laranja para tempo quente prolongado até às 17h de sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou os avisos meteorológicos em vigor para a Região Autónoma da Madeira devido à persistência de temperaturas elevadas. Inicialmente previstos para vigorar até às 00h00 de sábado, dia 4 de Julho, os avisos amarelo e laranja foram agora estendidos até às 17h00 do mesmo dia.

Segundo a actualização do IPMA, mantém-se o aviso amarelo por tempo quente para a Costa Norte e para a Costa Sul da Madeira, válido entre as 09h00 de hoje, 2 de Julho, e as 17h00 de 4 de Julho, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. Para o Porto Santo, o aviso amarelo entra em vigor às 09h00 de 3 de Julho, prolongando-se igualmente até às 17h00 de sábado.

A situação mais gravosa regista-se nas Regiões Montanhosas da ilha da Madeira, onde o IPMA colocou um aviso laranja, válido entre a meia-noite de sexta-feira e as 17h00 de 4 de Julho, motivado pela persistência de valores muito elevados da temperatura máxima. Até à entrada em vigor do laranja, esta zona estará sob aviso amarelo desde as 09h00 de hoje até às zero horas de 3 de Julho.

Com esta extensão, todas as zonas do Arquipélago da Madeira sob aviso, costa norte, costa sul, Porto Santo e zonas montanhosas, passam a ter o mesmo horário de fim de vigência, as 17h00 de sábado, ao contrário do prazo anterior que terminava à meia-noite. Mas estes prazos podem muito bem ser prolongados e agravados com o decorrer do período

Recorde-se que as autoridades, nomeadamente a Proteção Civil, recomendam à população os cuidados habituais associados a ondas de calor: evitar exposição solar nas horas de maior intensidade, manter uma boa hidratação, e redobrar atenção a crianças, idosos e pessoas com doenças crónicas. Pelo menos até domingo, os raios ultravioleta na Madeira e Porto Santo vão estar entre o 9 e o 10, ou seja muito elevado.