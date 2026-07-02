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Homem ferido em alegada agressão no Funchal

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Um homem de 46 anos ficou ferido na sequência de uma alegada agressão ocorrida na tarde de hoje, no Caminho da Fundoa de Cima, no Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima apresentava uma ferida sangrante quando os Bombeiros Voluntários Madeirenses chegaram ao local para prestar socorro.

Após receber os primeiros cuidados, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

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