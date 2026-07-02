Homem ferido em alegada agressão no Funchal
Um homem de 46 anos ficou ferido na sequência de uma alegada agressão ocorrida na tarde de hoje, no Caminho da Fundoa de Cima, no Funchal.
Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima apresentava uma ferida sangrante quando os Bombeiros Voluntários Madeirenses chegaram ao local para prestar socorro.
Após receber os primeiros cuidados, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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